JD1TV: Fumaça de queimadas atinge o centro de manutenção da Latam em São Paulo

Um incêndio em plantações carregou uma nuvem de fumaça e causou apreensão entre funcionários do Centro de Manutenção da LATAM em São Carlos, no interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (11).

O fogo aconteceu próximo da instalação, que também abriga o acervo do Museu TAM, e chegou próximo das aeronaves, no entanto, não atingiu nenhum edifício da empresa ou algum dos Airbus que estavam no hangar.

Em nota oficial, a Latam informou que “foi identificado um incêndio nas áreas rurais vizinhas ao MRO (centro de manutenção) da LATAM em São Carlos, na manhã desta quarta-feira, 11 de setembro. O fogo está sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada de Incêndio da LATAM e não atingiu a estrutura da companhia. Não houve feridos”.

