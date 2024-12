JD1TV: Peixe 'usa' chupeta após criança derrubá-la dentro de aquário

Uma situação para lá de inesperada viralizou nas redes sociais, em um vídeo onde uma criança aparece chorando após ver um peixe chupando sua chupeta, que ele acabou derrubando dentro de um aquário.

O vídeo, gravado na cidade de Skelleftehamn, na Suécia, foi flagrado no dia 11 de dezembro e ‘explodiu’ nas redes sociais, contando com mais de 6 milhões de visualizações desde sua publicação.

A situação começou após uma criança ter deixado sua chupeta acidentalmente cair dentro de um aquário e um dos peixes pegar o item e o colocar na boca. Chateado com a perda, a criança começa a chorar, mas é consolado pelos adultos, que mesmo rindo da situação, tentam acalmar o menino.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao vídeo e até mesmo chegaram a apelidar o peite de “baby shark’, fazendo referência à famosa música infantil.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também