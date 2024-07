Jiboia e gambá são resgatados escondidos dentro de máquinas de lavar roupas

Uma jiboia e um gambá foram resgatados pelos bombeiros em ações distintas, nas cidades de Fortaleza e Iguatu, no Ceará, após se esconderem em máquinas de lavar. O caso mais recente ocorreu nessa sexta-feira (19).

Conforme o Corpo de Bombeiros, na manhã de ontem os agentes foram acionados por moradores do Bairro Edson Queiroz, que encontraram uma serpente em um dos compartimentos da lavadora.

Para poder retirar a jiboia, os bombeiros precisaram desmontar parte do equipamento. O réptil, que não é peçonhento, tinha em torno de um metro e cerca de 10 kg.

Resgate de gambá

O outro resgate foi de um gambá, popularmente conhecido como cassaco, que entrou no cesto de uma lavadora de roupas em uma casa no Bairro João Paulo II, em Iguatu, no interior do Ceará.

Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, a moradora do imóvel relatou que estava colocando roupas na lavadora quando percebeu a presença do animal.

Após o resgate, o gambá foi levado para uma área de mata longe de residências e devolvido à natureza.

Com informações do g1

