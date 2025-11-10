Menu
Jornalista Alberto Gonçalves morre aos 64 anos no Hospital do Pênfigo

O velório do editor de Economia do Jornal O Estado acontece na terça-feira (11), na Capela Jardim das Palmeiras

10 novembro 2025 - 09h36Sarah Chaves    atualizado em 10/11/2025 às 11h19
Alberto GonçalvezAlberto Gonçalvez   (Reprodução)

O jornalista Carlos Alberto Gonçalves, de 64 anos, que atuava como editor de Economia do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, faleceu na madrugada desta segunda-feira (10), após um transplante de fígado realizado no fim de semana.

Alberto estava internado no Hospital do Pênfigo, recebendo acompanhamento contínuo da equipe de terapia intensiva, no entanto, diante de complicações no fígado e nos rins, não resistiu e faleceu por volta das 3h da manhã de hoje.

Paulista da capital, nascido em 10 de maio de 1961, Alberto construiu uma trajetória sólida na imprensa Sul-mato-grossense, com atuação marcada em veículos de comunicação como o Diário do Popular, Rádio Globo, MídiaMax, TVE-MS e, firmou raízes no Jornal O Estado de MS, onde atuava como editor.

Palmeirense 'roxo', Alberto era conhecido pelo amor ao time, bom humor e dedicação ao trabalho, atualmente atuava no Jornal O Estado e no Itatiba Hoje, com sede na cidade do interior paulista.

O velório será realizado na terça-feira (11), a partir das 10h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, 6.934 – Bairro Jardim Seminário. A cerimônia de cremação está marcada para as 16h, no Crematório Campo Grande.

Coroa de flores podem ser encomendadas pelo telefone (67) 99982-7761.

