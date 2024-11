Lista atualizada: Uber define novos requisitos para carros Comfort e Black em 2025

A lista de carros que passarão a ser aceitos a partir de 2025 como categorias Comfort e Black foi divulgada pela Uber nesta quarta-feira (13). Essa atualização se deve a aspectos apontados pelos próprios usuários sobre os carros dessas categorias.

Para a categoria mais alta, a Black, a Uber divulgou uma lista com o ano mínimo de fabricação permitido para os carros em cada cidade. Os veículos desta categoria precisam ter ar-condicionado, quatro portas e ser das cores preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco.

Ano mínimo dos carros utilizados no Uber Black por capital:

2016: Rio de Janeiro (RJ);

2017: Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Recife (PE);

2018: Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Existe também uma lista de carros que não são aceitos na categoria máxima da Uber, mesmo dentro do ano exigido. São eles:

Audi RS7

Caoa Chery Tiggo 3x

Citroën C4L

Citroën C5

Ford Edge

Ford Focus

Ford Territory

Honda CR-V

JAC Motors T6

Land Rover Freelander

Lifan X60

Mitsubishi Pajero TR4

Peugeot 2008

Peugeot 408

Peugeot 508

Renault Fluence

Toyota Corolla Fielder

Toyota Hilux

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Vitara

Já na categoria Comfort, os carros também precisam ter ar-condicionado, quatro portas e, no mínimo, cinco lugares.

Dois carros deixarão essa lista: o Hyundai HB20 hatch e o Renault Sandero, independente do ano de fabricação de ambos.

Veja todos os carros que serão aceitos para a categoria Comfort em todas as cidades do Brasil:

Alfa Romeo 156

Alfa Romeo 159

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo 939

Alfa Romeo Giulietta

Audi 100

Audi 80

Audi A1

Audi A3

Audi A3 Limousine

Audi A3 Sportback

Audi A4

Audi A4 Avant

Audi A5

Audi A5 Avant

Audi A6

Audi A6 Avant

Audi A7

Audi A8

Audi Q3

Audi Q5

Audi Q6

Audi Q7

Audi Q8

Audi RS 3

Audi RS 4

Audi RS 6

Audi S3

Audi S4 Avant

Audi S5 Sportback

Audi S6

Audi S7

Audi SQ5

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

BMW Série 1

BMW Série 2

BMW Série 3

BMW Série 4

BMW Série 5

BMW Série 6

BMW Série 7

BMW M3

BMW M5

BMW X1

BMW X2

BMW X3

BMW X4

BMW X5

BMW X6

BMW X7

BYD D1

BYD Dolphin

BYD King

BYD Seal

BYD Song Plus

BYD Song Pro

BYD Tan

BYD Yuan

BYD Yuan Plus

BYD e5

BYD e6

Cadillac DeVille

Cadillac Escalade

Cadillac Seville

Chery Arrizo 3

Chery Arrizo 5

Chery Arrizo 6

Chery Arrizo 7

Chery Arrizo M7

Chery Grand Tiggo

Chery Tiggo

Chery Tiggo 2

Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 3X

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 5

Chery Tiggo 5X

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 8

Chevrolet Bolt

Chevrolet Captiva

Chevrolet Cobalt

Chevrolet Cruze

Chevrolet Equinox

Chevrolet Grand Vitara

Chevrolet Joy Plus

Chevrolet Malibu

Chevrolet Onix Plus

Chevrolet Prisma

Chevrolet Spin

Chevrolet Tracker

Chevrolet Trailblazer

Chrysler 300

Chrysler Pacifica

Citroen C3 Aircross

Citroen Basalt

Citroen C4

Citroen C4 Cactus

Citroen C4 Lounge

Citroen C4 Picasso

Citroen C4L

Citroen DS4

Citroen DS5

Citroen Grand Picasso

Dodge Journey

Fiat Argo

Fiat Cronos

Fiat Fastback

Fiat Freemont

Fiat Idea

Fiat Pulse

Fiat Scudo

Ford Bronco

Ford EcoSport

Ford Fusion

Geely Emgrand EC7

Great Wall Haval H6

GWM Haval H6

Honda Accord

Honda City

Honda City Hatchback

Honda Civic

Honda HR-V

Honda WR-V

Honda ZR-V

Hyundai Azera

Hyundai Creta

Hyundai Elantra

Hyundai Equus

Hyundai Genesis

Hyundai HB20S

Hyundai HB20x

Hyundai Ioniq

Hyundai Kona

Hyundai Santa Fe

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson

Hyundai Veracruz

Hyundai i30

Hyundai ix35

JAC T60

JAC A-Class

JAC E-JS4

JAC EJ7

JAC HFC

JAC J3 Turin

JAC J4

JAC S3

JAC T5

JAC T40

JAC T50

JAC T60 Plus

JAC T8

JAC iEV 40

JAC iEV6S

Jaguar E-PACE

Jaguar XE

Jaguar XF

Jaguar XF Sportbrake

Jeep Cherokee

Jeep Compass

Jeep Grand Cherokee

Jeep Renegade

Jeep Wrangler

Kia Cadenza

Kia Carnival

Kia Carens

Kia Cerato

Kia Niro

Kia Optima

Kia Rio

Kia Sorento

Kia Soul

Kia Sportage

Kia Stonic

Lexus CT

Lexus ES

Lexus UX Hybrid

Lifan 620

Lifan X60

Mercedes-Benz Classe A

Mercedes-Benz Classe B

Mercedes-Benz C 180

Mercedes-Benz C 200

Mercedes-Benz C 250

Mercedes-Benz Classe C

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz Classe E

Mercedes-Benz E250

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz Classe M

Mercedes-Benz Classe S

Mercedes-Benz Vito

Mitsubishi ASX

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander Sport

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero Full

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero TR4

Nissan Altima

Nissan Kicks

Nissan Leaf

Nissan Pathfinder

Nissan Sentra

Nissan V-Drive

Nissan Versa

Nissan Versa V-Drive

Oldsmobile 19

Peugeot 2008

Peugeot 208

Peugeot 3008

Peugeot 308

Peugeot 408

Peugeot 5008

Peugeot 508

Peugeot E-2008

Peugeot E-208

Porsche Boxster

Porsche Cayenne

Porsche Macan

Renault Captur

Renault Duster

Renault Fluence

Renault Kardian

Renault Logan

Renault Megane E-Tech

Renault Zoe

Ssangyong Korando

Ssangyong Kyron

Subaru Forester

Subaru Impreza

Subaru WRX

Suzuki Grand Vitara

Suzuki S-Cross

Suzuki Vitara

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota Corolla Cross

Toyota Etios Sedan

Toyota Hilux SW4

Toyota Prius

Toyota RAV4

Toyota Sienna

Toyota SW4

Toyota Yaris

Toyota Yaris Sedan

Volkswagen CC

Volkswagen Golf

Volkswagen Jetta

Volkswagen Nivus

Volkswagen Passat

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Sedan

Volkswagen Space Cross

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Taos

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Touareg

Volkswagen Voyage

Volvo EX30

Volvo S40

Volvo S60

Volvo S70

Volvo S80

Volvo S90

Volvo V40

Volvo V50

Volvo V60

Volvo V70

Volvo XC40

Volvo XC60

Volvo XC70

Volvo XC90

