Lollapalooza Brasil inicia pré-venda para clientes Bradesco

O festival Lollapalooza Brasil 2025 abriu, nesta terça-feira (13), a pré-venda de ingressos exclusiva para clientes do Bradesco, patrocinador máster do evento.

A pré-venda é exclusiva para clientes Bradesco pessoa física, portadores dos cartões de crédito Bradesco, Bradescard, Next e Digio, de todas as bandeiras; e cartões de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial.

A venda exclusiva estará ativa até o dia 19 deste mês, ou até enquanto durar o estoque, e podem ser adquiridos pela página oficial do Lollapalooza na Ticketmaster.

O Lollapalooza Brasil 2025 acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março, em São Paulo. A venda para o público geral começa na próxima terça-feira (20), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul). Os ingressos serão vendidos, também, pela Ticketmaster.

Uma novidade desta edição é que o ingresso do Lollapalooza Brasil será virtual, o que garante mais segurança e praticidade, além de evitar a cobrança da taxa de envio. Em breve serão divulgadas mais informações sobre a mudança do sistema de acesso ao evento.

Confira o preço dos ingressos:

Lolla Pass: ingresso que dá acesso aos três dias de evento. Durante a pré-venda variam de R$ 956,25 a R$ 1.912,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Comfort Pass by Bradesco: permite acesso aos três dias em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Durante a pré-venda variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.349, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Lounge Pass by Vivo: oferece a área mais premium do festival, pois dá acesso aos três dias em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços desse, ingresso durante a pré-venda, variam de R$3.316,25 a R$ 4.272,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Inteira: válidos para qualquer fã do festival, sem nenhuma condição ou comprovação exigida.

Meia-entrada: estão elegíveis maiores de 60 anos, aposentados, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), Pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo. Os beneficiários devem estar elegíveis ao benefício tanto no momento da compra, quanto no acesso ao festival

Entrada social: também é uma opção válida para qualquer fã, que receberá um desconto de 45% no preço do ingresso inteiro mediante doação de R$ 20,00 para as instituições selecionadas pelo evento. A doação acontece por meio da plataforma Ticketmaster Brasil durante o fluxo de venda, de forma descomplicada. Esta categoria de preço estará disponível mediante disponibilidade de ingresso.

Todos os ingressos adquiridos no site têm acréscimo de 20% de taxa de serviço.

