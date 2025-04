Mato Grosso do Sul passa a ter Dia S instituído por Lei

Em medida para valorização e reconhecimento ao Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF e sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), foi sancionado o Dia S.

A data será comemorada todo ano no dia 16 de maio e foi incluída ao Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.



Serão promovidas atividades, eventos e campanhas educativas alusivas ao Dia S, em parceria com o Sistema Fecomércio para difundir o conhecimento sobre a atuação dessas instituições e sua relevância para a sociedade.

A data ampliará as ações do Sistema S, do setor da Indústria de MS, que representa 31% de todo o emprego formal criado no estado, conforme números divulgados em abril pelo Observatório da Indústria da Fiems.

