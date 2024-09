Ministério Público de MS recebeu mais de 2,7 mil manifestações na Ouvidoria em 2024

Por meio da Ouvidoria, que é o canal de comunicação entre a sociedade e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a entidade, recebeu 2.753 manifestações ao longo de 2024.

O canal promove transparência, eficiência e segurança em suas atividades, além de fortalecer a cidadania, acolhendo e encaminhando demandas como dúvidas, reclamações, sugestões e pedidos de informação.

Seguindo as recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, desde julho de 2024, a Ouvidoria do MPMS ampliou seus serviços com a criação da Ouvidoria das Mulheres, focada em atender casos de violência contra a mulher.

A iniciativa, em resposta aos altos índices de feminicídio oferece acolhimento especializado por profissionais capacitados.

O público pode acessar a Ouvidoria do MPMS pelos seguintes caminhos:



Presencialmente na Avenida Ricardo Brandão, 232, Itanhangá Park, Campo Grande-MS, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h:



Por e-mail: [email protected];



Por telefone: no número 127



Pelo site oficial ( www.mpms.br ), onde é possível registrar manifestações via formulário eletrônico;



Para a Ouvidoria das Mulheres, o contato pode ser feito pelo telefone (67) 3318-2032 ou pelo portal www.mpms.mp.br.

