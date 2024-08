Moradores do Nasa podem ser indenizados após rompimento de barragem, diz advogado

Após o rompimento da barragem, que segurava a represa do condomínio de luxo Nasa Park, o advogado Thiago Grillo explicou ao JD1 que, já que o lago era de propriedade particular, os moradores que pagavam para utilizar o espaço podem pedir indenização por conta dos riscos que correram.

“O lago era um bem particular, sendo que os moradores da área que queriam utilizar o lago precisavam pagar até R$ 400 para fazer o uso. Já que era pago, eles tinham dinheiro de ter um serviço de qualidade sendo prestado, como manutenção, verificação de licenças e tudo mais. Precisamos pensar aqui sobre os riscos que eles estavam expostos ao utilizar o local”, explicou Thiago.

Além das afirmações de moradores, uma placa enorme, colocada nas proximidades do lago, explica que a represa é de propriedade particular, uma vez que os terrenos do Nasa Park foram vendidos com o diferencial de ‘não ser um condomínio’.

Apesar de a represa ter sido criada no curso do Rio Estaca, os moradores precisavam pagar ‘day use’ ao proprietário. Muitos moradores, da região mais atingida, próximo a BR-163, explicaram que essa era uma tragédia anunciada.

“Só deu tempo de sair com a roupa do corpo. Eles sabiam que ia estourar, que ia acabar com muitas vidas, como acabou agora, destruiu casas, plantações, matou animais. Isso é assassinato”, disse Luzia Ramos do Prado, de 60 anos.

Fora os danos a imóveis e veículos, o rompimento da barragem deixou rastros de destruição ambiental por onde a água passou. Conforme Grillo, tudo deve ser levado em consideração quando o caso for julgado para que as penalidades sejam aplicadas ao proprietário da represa.

O JD1 tentou entrar em contato com o proprietário do lago para falar sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Estouro da barragem – A barragem de uma represa, próximo a um condomínio, na saída para Jaraguari, em Campo Grande, rompeu e a água avançou para a rodovia BR-163, causando pequena destruição no asfalto e interrompendo o fluxo de veículos na manhã desta terça-feira (20).

O JD1 Notícias apurou que a própria CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, emitiu uma alerta de alagamento para os motoristas.

Ainda não há informações se houve vítimas em relação ao rompimento da barragem. No local, equipes do Corpo de Bombeiros, CCR MSVia e PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão atuando na ocorrência.

