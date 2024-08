'Só deu tempo de sair com a roupa do corpo', diz morador após rompimento de barragem

"Só deu tempo de sair com a roupa do corpo". Esse é um relato forte e desesperador de um morador que teve a casa inundada pelas água, após o rompimento da barragem que fica próximo ao condomínio Nasa Park.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (20), na BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari.

Thiago Andelço conversou rapidamente com a equipe do JD1 Notícias, onde ele explicou que foi avisado da situação pelo cunhado. No momento em que aconteceu o rompimento, ele estava na residência acompanhado da mãe e das duas sobrinhas;

"Só deu tempo de sair com a roupa do corpo. Meu cunhado me ligou e me avisou. Cerca de 3 ou 4 minutos depois, a água estava chegando em casa. Se ele não tivesse me avisado, estava morto", disse. Ele acrescentou que perdeu a criação dos porcos.

Ainda não há informações se houve vítimas em relação ao rompimento da barragem. No local, equipes do Corpo de Bombeiros, CCR MSVia e PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão atuando na ocorrência.

Vídeos encaminhados para a reportagem mostram os detalhes de dentro do condomínio.

