JD1TV AGORA: Barragem próxima a condomínio rompe e fecha BR-163, em Campo Grande

A barragem de uma represa, próximo a um condomínio, na saída para Jaraguari, em Campo Grande, rompeu e a água avançou para a rodovia BR-163, causando pequena destruição no asfalto e interrompendo o fluxo de veículos na manhã desta terça-feira (20).

O JD1 Notícias apurou que a própria CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, emitiu uma alerta de alagamento para os motoristas.

Vídeos encaminhados para a reportagem mostram a dimensão da força da água, que passa pela rodovia e segue avançando para os dois lados da pista.

Neste momento, a rodovia está interditada e um longo congestionamento já é formado. Segundo as primeiras informações, o bloqueio feito pelo concessionária está sendo realizado ainda no KM-495, em vista que o rompimento da barragem tenha acontecido entre o KM-500 e KM-501.

O JD1 Notícias está acompanhando o desfecho da situação.