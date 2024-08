Rompimento no Nasa causou interdição em estrada

A barragem da represa do condomínio Nasa Park que rompeu na manhã desta terça-feira (20), estava irregular de acordo com informações do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul. Com a situação, a BR-163 na saída para Jaraguari, em Campo Grande, foi interditada na altura do km 500.

Em razão da situação na rodovia, a CCR MSVia iniciou um plano de contingência para a segurança não apenas da BR-163, mas também em relação às casas e áreas rurais próximas ao local.

O Tenente Coronel Fábio do Corpo de Bombeiros, informou que após a primeira ligação por volta de 9h30 informando sobre o rompimento da barragem do Nasa Park, a corporação enviou quatro viaturas ao local.

Durante averiguação a cerca da regularização, o Corpo de Bombeiros identificou que a barragem estava irregular e sem o certificado da instituição.

Uma nova equipe irá ao local para verificar a situação e quais quesitos se encontram irregulares.

Até o momento do fechamento desta matéria, não foi identificada nenhuma vítima e o Corpo de Bombeiros mantém a busca e verificação contínua, enquanto moradores estão ilhados em condomínio. Conforme informações do local, "ninguém entra e ninguém sai".

Trechos

A barragem fica a cerca de 3km do Condomínio Nasa Park e rompeu do quilômetro 500 a 501. Devido a interdição, a CCR MSVia orienta que motoristas busquem por caminhos alternativos para acessar a região. "O aviso aos motoristas sobre a interdição está sendo feito por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis dispostos ao longo da rodovia, Praças de Pedágio, e pelas equipes de operação na pista", diz trecho da nota.

Além disso, a CCR MSVia também orienta caminhos alternativos. Para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS. Já para quem está vindo pelo sentido sul, a alternativa é acessar a estrada de acesso ao Bomfim, no km 529, rumo a Campo Grande.

A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, informa que houve interdição total da pista na divisa de Campo Grande com Jaraguari, entre o KM 495 e 511. A corporação ainda ressalta que devido ao rompimento da barragem, houve danos ao asfalto da BR-163.

