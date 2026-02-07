Morre a advogada e professora Gislaine Moura

A advogada e professora Gislaine Esther Lubas Moreira Moura morreu na manhã deste sábado (7), em Campo Grande, após enfrentar complicações de saúde. Ela estava internada desde o dia 11 de janeiro, quando passou mal, foi levada à Cassems e permaneceu em coma até o falecimento.

Gislaine era amplamente conhecida no meio jurídico e acadêmico de Mato Grosso do Sul. Atuava como advogada, professora universitária, consultora e instrutora de mediação para cursos do Tribunal de Justiça de MS (TJMS).

Em 2024, recebeu a Medalha Legislativa Marisa Serrano de Mérito Educativo Campo-Grandense, concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande, em reconhecimento à contribuição prestada à educação e à academia.

A morte da advogada causou comoção entre colegas, alunos e amigos. As informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente pela família.

