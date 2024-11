Morre, aos 74 anos, Dom Antônio Orleans e Bragança, descendente da Princesa Isabel

Morreu na manhã de sexta-feira (8), aos 74 anos, o Dom Antônio Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel e herdeiro da Família Real Brasileira. Ele estava internado desde julho na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Bisneto da Princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II, ele estava internado na unidade por conta de problemas respiratórios, e a causa da morte foi confirmada como doença pulmonar obstrutiva.

Em nota da Casa Imperial, Dom Antônio era referido como "príncipe imperial do Brasil" e o segundo na linha de sucessão, que tem Dom Bertrand como chefe da Casa Imperial.

"Profundamente consternado, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, a todos encarece orações em sufrágio da alma de seu dileto e sempre leal irmão", afirmou.

O velório aconteceu na Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no bairro da Glória, também na zona sul do Rio de Janeiro. O corpo será sepultado neste sábado, em Vassouras.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também