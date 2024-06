Morre Maria da Conceição Tavares, economista referência, aos 94 anos

Economista referência do pensamento desenvolvimentista no País, sincera e sem rodeios, Maria da Conceição Tavares morreu neste sábado (8), em Nova Friburgo (RJ), aos 94 anos. A portuguesa de nascimento e brasileira de coração, formou uma geração de economistas no Brasil. Ela deixa dois filhos, dois netos e um bisneto. A família não divulgou a causa da morte.

Em 2010, em sua festa de 80 anos, na Casa do Minho, em frente ao prédio onde morava no Cosme Velho, encheu o lugar de ex-governadores, ex-ministros da Fazenda, da Saúde. Dois candidatos à Presidência, Dilma Rousseff e José Serra também estiveram presentes.

Famosa pelo respeito ao conhecimento somado ao carisma, a provocativa economista brasileira, professora da Unicamp e da UFRJ, conseguia hipnotizar os jovens, estreantes na faculdade de Economia.

Nascida em 24 de abril de 1930, em plena Grande Depressão – uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920 – Maria da Conceição afirmava que temia aquele início de ano: “Nasci numa depressão e vou morrer noutra”, declarava.

Em abril de 2018, estava de volta ao auditório Pedro Calmon, no campus da UFRJ na Urca, para receber homenagem pelos seus 88 anos.

Maria da Conceição Tavares chegou ao Brasil em 1954, três anos depois, tornou-se cidadã brasileira. Intensa, combateu de forma voraz a política econômica do regime militar e os planos liberais dos governos de Fernando Henrique Cardoso.

Para aqueles da geração 2000, vários vídeos de aulas de Maria viralizaram nas redes sociais nos últimos anos e apresentaram para as novas gerações frações de todo pensamento difundido pela economista ao longo dos anos.

