MS registra 19 mil MEIs no primeiro semestre de 2024

De acordo com dados da Receita Federal, 19 mil empreendedores abriram o registro de MEI em Mato Grosso do Sul nos primeiros meses de 2024, o maior resultado do período se comparado aos últimos cinco anos.

O levantamento aponta que o número registrado em 2024 é 84% em relação ao primeiro semestre de 2019, quando foram registradas, aproximadamente, 10,3 mil formalizações. Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, o maior volume alcançado é reflexo de um contexto positivo.

“Percebemos que o aumento no número de formalizações é resultado de um conjunto de fatores favoráveis, como a retomada econômica gradual e a simplificação do processo de formalização do MEI, algo que atualmente pode ser feito de forma on-line e gratuita. Outro ponto é o aumento da disseminação de informações sobre o assunto, já que quem quer empreender tem recebido um suporte cada vez maior, principalmente, do Sebrae, para entender quais são os benefícios e a segurança jurídica que a formalização oferece, além de apoio para fazer o processo”, pontuou o analista-técnico.

O Sebrae/MS oferece suporte para quem já empreende ou deseja começar uma empresa com orientações e auxílio nos processos, incluindo a formalização.

Para quem deseja orientações e informações a respeito do processo de formalização do MEI, o Sebrae/MS oferece atendimento gratuito em Campo Grande, em três pontos: a sede do Sebrae/MS (Avenida Mato Grosso nº1661), e as unidades dos bairros Parati/Aero Rancho (Rua da Divisão, nº545) e Nova Lima (Rua Jerônimo de Albuquerque, nº1758).

Além disso, há unidades regionais em Três Lagoas, Dourados, Coxim, Bonito e o Centro Sebrae Pantanal, em Corumbá.

