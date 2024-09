Mulher de 60 anos morre após levar mais de 100 picadas de abelhas

Uma mulhe, de 60 anos, morreu após levar mais de 100 picadas de abelhas, em Boituva, no interior de São Paulo. O marido e o filho dela também foram atacados, mas sobreviveram.

Segundo a família, o marido foi atacado por um enxame de abelhas dentro de casa, localizada em uma área rural da cidade. A mulher tentou ajudá-lo e foi atacada com picadas. O filho do casal também tentou intervir e se feriu. As informações são do portal g1.

Os três ainda entraram em uma piscina para tentar aliviar a dor. No entanto, por conta das graves reações, eles foram para a UPA Doutor Clóvis Holtz.

A mulher foi atendida com dor de cabeça, vômito e calafrios. Ela não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde do marido e o do filho, as não correm perigo de morte.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também