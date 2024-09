Mulheres vítimas de violência doméstica terão direito à cirurgia plástica gratuita

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), por meio do projeto 'Recomeçar', vai fornecer cirurgias plásticas reparadoras a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.

O projeto 'Recomeçar' é uma iniciativa em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. O número de mulheres que serão atendidas ainda não foi revelado.

As mulheres escolhidas para o projeto foram entrevistadas pela coordenadoria e as que aceitaram participar já vão passar por consulta médica nesta sexta-feira (27), na sede da Coordenadoria de Saúde do TJMS, para que os especialistas avaliem a viabilidade da cirurgia.

O serviço é oferecido em parceria a Fundação IDEAH/SBCP (Fundação Instituto para Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e os atendimentos serão realizados com o apoio de médicos cirurgiões plásticos voluntários.

JD1 Notícias

