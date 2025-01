Museu de Arqueologia da UFMS terá programação de férias no Centro Cultural

O Museu de Arqueologia da UFMS, que fica no primeiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho e no Centro Cultural José Octávio Guizzo estará com uma programação de férias de 27 a 31 de janeiro.

Por meio do projeto, “Férias em Família no MuArq 2025”, com o tema “Ecomuseu e Aventuras Sustentáveis”. A iniciativa busca envolver famílias e crianças na reflexão sobre a importância da preservação ambiental e no desenvolvimento de práticas sustentáveis.

O museu explora a relação entre o ser humano e o meio ambiente sob a perspectiva arqueológica. Este projeto será realizado pelo Museu de Arqueologia da UFMS e a Sala Verde UFMS.

O público-alvo são crianças de 6 a 12 anos, acompanhadas por um responsável. O período é de 27 a 31 de janeiro, das 14 às 16 horas. As inscrições podem ser feitas de 22 a 24 de janeiro, pelo telefone (67) 3321-5751. Serão oferecidas dez vagas por dia.

