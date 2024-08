Mutirão de testes rápidos para ISTs promove saúde e educação para internas do EPFIIZ

Para promover a saúde das internas, o Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPFIIZ) realizou uma semana de mutirão com testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis.

O principal objetivo é oferecer diagnóstico precoce e acesso a informações e tratamentos para todas as 285 internas do presídio. Os trabalhos integram uma estratégia mais ampla para controlar e reduzir a propagação dessas infecções, promovendo a saúde e o bem-estar das mulheres encarceradas.

De acordo com a enfermeira Suellen Alves, que atua no EPFIIZ e idealizou a ação, a iniciativa é motivada pela necessidade de controlar a disseminação de ISTs em ambientes prisionais, onde o risco de propagação é elevado.

Durante ao mutirão, foram realizados testes para detectar HIV, sífilis e hepatites virais, com a aplicação de 1.140 exames, garantindo que cada interna tenha acesso a resultados rápidos.

A programação incluiu, ainda, quatro palestras e workshops sobre prevenção, transmissão, e tratamento das ISTs, entre eles uma com o enfermeiro e doutor em doenças infecciosas, Everton Lemos. As sessões educativas visam aumentar a conscientização e fornecer informações práticas sobre práticas seguras e cuidados de saúde.

Também foram distribuídos panfletos e materiais educativos para informar as custodiadas sobre cuidados de saúde, práticas de prevenção e recursos disponíveis para tratamento.

