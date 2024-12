Nelsinho faz voto de pesar a Ney Latorraca

O senador Nelsinho Trad (PSD) protocolou um requerimento, endereçado ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), para inserção em ata, de voto de pesar pelo falecimento do ator Ney Latorraca, ocorrido na quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, em decorrência de uma sepse pulmonar, consequência de um agravamento de um câncer de próstata.

Em sua justificativa, para que também sejam apresentadas condolências a mãe de Ney, dona Nena Latorraca, ao seu companheiro, Edi Botelhos e aos demais familiares, Nelsinho faz referência ao grande trabalho do ator na teledramaturgia e também em prol de ações sociais e bem-estar.



Ney Latorraca deixou parte de sua herança para o Hospital São Julião em Campo Grande, referência no tratamento da hanseníase. “Neste momento de tristeza, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Ley Latorraca. Que sua memória seja sempre lembrada com respeito, carinho e admiração, e que seu legado continue a inspirar futuras gerações”, lamentou o senador.



