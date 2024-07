Ninguém acerta, de novo, e Mega-Sena acumula

A Mega-Sena sorteou neste sábado (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o concurso 2.748 e, pela terceira vez seguida, o prêmio acumulou, e agora o prêmio chega a R$ 21 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 19 - 32 - 43 - 46 - 50 - 52.

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, a quina teve 41 apostas ganhadoras, com cada uma recebendo R$ 80.512,78. A quadra teve 2.911 apostas vencedoras, com cada ganhador recebendo um prêmio de R$ 1.619,97.

Os apostadores que desejarem testar a sorte podem estar realizando as apostas até às 18h (horário local) em qualquer Casa Lotéricas, ou também no site da Loterias Caixa, pelo app Loterias, disponível para celulares iOS e Android, e pelo Internet Banking Caixa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também