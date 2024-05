Nível do Guaíba, em Porto Alegre, pode demorar até um mês para voltar ao normal

A água do Guaíba, que inundou Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana, pode levar até 30 dias para ficar abaixo do nível de inundação. A informação foi divulgada na terça-feira (7) por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Segundo o gráfico, o nível do lago, que é popularmente chamado de rio, que atualmente é de 5 metros deve ficar acima da cota de inundação, que é de 3 metros, por pelo menos mais 10 dias, e, muito provavelmente, além disso.

Na cheia histórica de 1941, que inundou o Centro da capital gaúcha, o nível do rio chegou a 4,76 metros, e só voltou a ficar abaixo da cota de inundação mais de um mês depois.

Um dos profissionais responsáveis por fazer essa estimativa, o hidrólogo Fernando Fan, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs, afirmou, em entrevista à TV Globo, que podem se passar mais de 30 dias até que o nível do Guaíba fique abaixo dos 3 metros.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também