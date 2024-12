Opções para família ou amigos: confira onde curtir o Réveillon na Capital

Na virada do ano, as opções de confraternização são para toda a família em Campo Grande, desde buffets luxuosos a eventos mais 'descolados' com direito a open bar de água, Beats lata e drinks. Nos altos da Afonso Pena, ainda há a opção do Réveillon na Vila Morena. Confira:

Deville Prime

O Réveillon Deville Celebrate promete uma festa inesquecível com conforto e diversas atrações, desde open bar, pista de dança, queima de fogos e espaço kids. O menu será assinado pelo chef Ito e a música será por conta do DJ Guto. As vendas dos ingressos estão disponíveis através do número (67) 21064600 ou pelo link. A partir das 21h na Av. Mato Grosso, 4250 - Carandá Bosque.

Irlandês Pub

O Show Bar Experience, Irlandês Pub e o incrível Buffet Grand Mere se uniram para criar uma noite mágica na Chácara Cachoeira. Entre as atrações estão a Banda Dreew e Vitor Alves, DJ Diego DS e Gabriel Noah com drinks exclusivos. A partir das 22h. Local: Buffet Grand Mère, Chácara Cachoeira. Ingressos a partir de R$ 120 no link.

Ponto Bar

O fim de ano no Ponto Bar contará com mesa de frios, cafezinho, open bar de Beats lata e água. A música ficará a cargo do DJ Set. Dentro do salão, os ingressos serão vendidos a parte. Será permitida a entrada de 1 espumante por para cada grupo de 4 pessoas. O evento começa a partir das 22h na Rua Doutor Temistocles, 103 Centro. Ingressos no link .

NON STOP Club

A festa será conduzida pelo DJ Gui Caldeira, com convidados, incluindo Amanda Ká, Froilan Port no funk/pop e Rodrigo Gel e Vick Banks no tribal house. A reserva sai a partir de R$ 40. O evento começa às 22h30 na Rua Pimenta Bueno, 127, Amambai. Compre ingressos aqui .

Novotel

O evento será a partir das 19h, com direito a open bar, buffet de alta gastronomia, cozinha show e uma noite ao som de DJ e banda. As mesas internas custam R$ 800,00 por pessoa, enquanto as mesas externas, estão pelo valor de R$ 850,00, ambos acrescidos de 10% de taxa. Para mais informações ou reservas, é possível entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99847-9988 ou pelo telefone (67) 2106-5900.

Vila Morena

Nos altos da Afonso Pena, a festa é gratuita e conta com apresentação de Daran Júnior, que vai comandar as músicas das 19h30 às 20h30, seguido pela Parada Natalina, das 21h às 22h. Para fechar a noite com chave de ouro, o DJ BWM vai comandar o restante da celebração até 1h30. Além disso, a festa contará com uma linda queima de fogos.

Clube Estoril

A Banda Franz irá fazer um flashback de grandes sucessos, seguido pelo grupo Tim da Vila, trazendo samba e a bateria de escola de samba. A Banda Labhits promete agitar a pista com sucessos do pop e a noite será encerrada com o grupo Sampri.

Confira:

- 21h - Abertura dos portões

- 22h - Banda Franz - Flashback

- 00h - Tim da Vila - Bateria Escola de Samba

- 00h30 - Banda Labhits

- 02h - Grupo Sampri - Samba

- 04h - Encerramento

O evento, além de rolha free, é open bar, com bebidas como cerveja, água, refrigerantes e drinks, além de open food com uma variedade de opções gastronômicase área kids. Os ingressos variam entre R$ 320,00 e R$ 450,00 para a entrada individual, e para as mesas fechadas para oito pessoas, os preços começam em R$ 2.560,00 e podem chegar até R$ 3.600,00. Informações: (67) 99268-1762.

