Impacto da Reforma Tributária será tema de palestra na Capital

Destinada aos empreendedores e a quem estiver interessado, a palestra “Reforma Tributária e seus impactos”, idealizada pela Associação Comercial e Industrial de CG (ACICG) e pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação (SEAC/MS), acontecerá no dia 6 de junho, às 19h, na Faculdade Insted, situada na Rua 26 de Agosto, 63, Centro da Capital.

PhD em economia, docente da Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e ex-secretário da Receita Federal, o professor e ex-deputado federal, Marcos Cintra será o palestrante.

O primeiro-secretário da ACICG, Roberto Oshiro, explica que a palestra vai abordar diversas questões da reforma tributária, as implicações na vida do empresário sul-mato-grossense, bem como, nas gestões municipal e estadual. “Mudanças no sistema tributário podem gerar incertezas para as empresas, afetando o planejamento financeiro e a tomada de decisões. Por isso, é importante estar ciente dos desafios que virão”, informa.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de MS – SEAC MS, Daniel Felicio, a palestra oferece a oportunidade de compreender melhor as implicações da reforma, que está na fase de regulamentação, mas necessita de uma discussão mais aprofundada envolvendo toda a sociedade civil organizada. “A palestra trará considerações baseadas em estudos técnicos, com proposições modernas e aplicáveis que garantem o equilíbrio das contas públicas – incluindo aí a seguridade social, e o desenvolvimento da economia, com manutenção da arrecadação mas sem aumento nem deslocamento excessivo de carga tributária dentro no setor produtivo”, diz.

As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/reforma-tributaria-e-seus-impactos-com-marcos-cintra/2472179?referrer=acicg.com.br .

