Papa Francisco condenou ataques de Israel que vão "além da moralidade"

O Papa Francisco, durante voo que seguia da Bélgica de volta para Roma neste domingo (28), foi questionado sobre os ataques aéreos de Israel contra o Líbano, e criticou os ataques que vão “além de moralidade”.

O pontífice disse que os países não podem “exagerar” no uso de forças militares. “Mesmo na guerra, há uma moralidade a salvaguardar”, afirmou. “A guerra é imoral. Mas as regras da guerra dão a ela alguma moralidade”, complementou.

Durante a coletiva de imprensa, que ocorreu dentro do avião, o papa afirmou que os ataques não devem ser desproporcionais. “A defesa deve ser sempre proporcional ao ataque. Quando há algo desproporcional, você vê uma tendência de dominação que vai além da moralidade”, disse o pontífice.

O Papa disse que fala ao telefone com membros de uma paróquia católica em Gaza “todos os dias”, que passam a ele as condições no local e “também a crueldade que está acontecendo lá”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também