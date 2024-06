JD1TV: Piloto morre após colisão de aeronaves durante show aéreo

Um piloto de avião, que participava de uma apresentação na cidade de Beja, em Portugal, acabou morrendo após sua aeronave cair e explodir depois de se chocar com outro avião que realizava acrobacias.

O show aéreo fazia parte do Beja Air Show, e era organizado pela Força Aérea de Portugal (FAP), e ocorria na base aérea de Beja, localizada a 180 quilômetros ao Sul de Lisboa. A morte do piloto foi confirmada pela FAP.

"É com um enorme sentimento de pesar e consternação que a Força Aérea presta as maiores condolências à família, amigos e conhecidos, sendo profundamente solidária nesta hora de perda”, disse a Força Aérea portuguesa em nota.

Durante uma performance, seis aviões da patrulha acrobática YAK STARS, formada por pilotos espanhóis e portugueses, voavam em formação quando um deles perdeu o controle e subiu, colidindo com os outros cinco.

A aeronave que se chocou contra as demais perdeu o controle e caiu, explodindo logo em seguida. Os outros pilotos ficaram feridos, e após o acidente, o evento foi cancelado.

