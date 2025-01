Por industrialização, Fiems vai a Câmara Municipal

Para tentar impulsionar a reindustrialização de Campo Grande, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, se reuniu com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, durante a terça-feira (28). Além dos dois, o vice-presidente da Federação das Indústrias, Crosara Júnior, também esteve presente na conversa.

“Para isso acontecer, precisamos de leis mais claras, fáceis e modernas, para que a gente consiga dar velocidade e andamento à industrialização do município”, destacou Longen.

Outros pontos abordados na reunião foram a nova Lei do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande) para atrair mais empresas com olhar na sustentabilidade e no social, e também a legalização dos distritos industriais da Capital.

Papy reconheceu a necessidade de o município acompanhar o desenvolvimento industrial do estado e, para isso, deverá trabalhar em uma estruturação da legislação.

“Existem algumas tarefas que a Câmara de Vereadores precisa tratar e discutir com o setor produtivo na questão de melhorar, atualizar e modernizar a legislação que nós temos hoje, para que a cidade fique mais atrativa, mais competitiva e o ambiente de negócios da Capital seja favorecido ao empresário”, reforçou.

Ainda na reunião, foi discutido o gargalo da falta de mão de obra nas empresas de Mato Grosso do Sul e a possibilidade de um convênio da Fiems com a Câmara Municipal para ofertar cursos gratuitos, por meio do Senai, à população campo-grandense.

