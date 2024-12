Prefeitura de Campo Grande alerta para novo golpe com boletos falsos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), alertou os contribuintes da Capital para a necessidade de atenção extra para evitar cair em golpes envolvendo a emissão de boletos falso.

Segundo a recomendação da prefeitura, ao emitirem ao emitir e pagar guias de tributos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), é necessário que os contribuintes tenham atenção reforçada para não serem vítimas de golpes.

Para impedir a aplicação do golpe, a Agetec tomou medidas imediatas para bloquear o IP identificado e reforçar a segurança, incluindo a inserção do recaptcha no sistema.

A prefeitura fez uma série de recomendações para os contribuintes. Confira:

- Verifique o beneficiário: O nome correto deve ser Prefeitura Municipal de Campo Grande

- Confira o valor: Certifique-se de que o valor do boleto corresponde ao tributo que você deve pagar

- Cuidado com o código de barras: Evite fazer pagamentos de boletos recebidos por links ou códigos digitalizados de fontes desconhecidas

Em caso de dúvida, a prefeitura orienta que a população entre em contato através do telefone (67) 4042-1320, ou pelo WhatsApp (67) 98471-0487.

