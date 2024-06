Prime Video anuncia série inspirada na penitenciária de Tremembé

O Prime Video anunciou, nesta quarta-feira (19), a produção da série ficcional Tremembé, que será inspirada na penitenciária, conhecida como o “presídio dos famosos”, e contará histórias reais que aconteceram dentro da unidade.

Suzane von Richthofen, o casal Nardoni e Elize Matsunaga são alguns dos nomes conhecidos que já foram encarcerados no local. Ronnie Lessa, réu confesso do assassinato de Marielle Franco, será transferido ainda este ano para a penitenciária.

A nova séria da plataforma começa a ser filmada ainda no segundo semestre deste ano e contará eventos envolvendo Christian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de von Richthofen, e Roger Abdelmassih, o médico condenado pelo estupro de dezenas de pacientes em sua clínica de fertilização.

Inspirada nos livros Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, e Suzane: Assassina e Manipuladora, a série contará com roteiro da jornalista Ulisses Campbell, que escreveu os dois livros, Vera Egito, que é diretora e showrunner da produção, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

