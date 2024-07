Quem vai ser o novo milionário? Mega-Sena sorteia R$ 120 milhões nesta terça-feira

Com um prêmio acumulado de R$ 120 milhões, o novo milionário pode ser você. Isso mesmo que você leu, se você apostar na Mega-Sena que fará um sorteio nesta terça-feira (2), poderá receber uma bolada enorme, caso acerte as seis dezenas do concurso 2.744.

No último sorteio, realizado no sábado (29), ninguém acertou os seis números que saíram, que foram: 13 - 25 - 27 - 30 - 37 - 53.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

