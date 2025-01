Relógio do Juízo Final chega aos 89 segundos para meia-noite

O Bulletin of the Atomic Scientists atualizou, nesta terça-feira (28), o Relógio do Juízo Final para 89 segundos para meia-noite, um segundo a mais que o registrado nos últimos dois anos e o mais próximo já registrado desde sua criação.

Criado em 1947, o Relógio do Juízo Final serve como uma metáfora e alerta do quão próxima a humanidade está da autoaniquilação, com a meia-noite representando o fim do mundo e os ponteiros apontando para o quão próximo o mundo está de chegar ao fim.

Segundo Daniel Holz, presidente do Conselho de Ciência e Segurança do Boletim, as ameaças nucleares da Rússia em meio à invasão da Ucrânia, tensões mundiais em pontos críticos, aplicações militares de inteligência artificial (IA) e mudanças climáticas foram considerados como fatores subjacentes aos riscos de uma catástrofe global.

“Os fatores que influenciaram a decisão deste ano – risco nuclear, mudanças climáticas, possíveis usos indevidos da ciência biológica e novas tecnologias como a inteligência artificial – não são novidades. No entanto, vimos poucos avanços para enfrentar esses desafios, e, em muitos casos, a situação está piorando”, comentou.

Holz ainda destaca a mudança climática, apontando para o fato de 2024 ter sido o ano mais quente já registrado, segundo a Organização Meteorológica Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU).

