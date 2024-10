Riedel inaugura o contorno viário de Chapadão do Sul

O governador Eduardo Riedel participou, nesta terça-feira (8), da inauguração do contorno viário de Chapadão do Sul, que fica no entroncamento da BR-060 com a MS-306 e será realizada pela Way-306, empresa que também ficará responsável pela administração e manutenção da rodovia estadual.

"Foi a nossa primeira concessão rodoviária do Estado e estamos colhendo os frutos. Aqui temos o exemplo do capital privado que aliado aos investimentos estaduais levam ao desenvolvimento. Assim entramos em um giro positivo de crescimento", afirmou o governador.

Riedel ressaltou a importância de se retirar a rodovia da cidade através de um contorno. "Não precisava de viaduto e sim de contorno viário. O que foi acordado por todos. Da nossa parte vamos dar sequência a uma série de investimentos em Chapadão", disse.

Com um investimento de R$ 72 milhões e uma extensão de 12,3 km, o contorno tem início a partir do entroncamento om a BR-060, margeando a linha férrea, interligando o traçado da MS-306.

O diretor-presidente da Way, Paulo Nunes Lopes, disse que, apesar do contorno não constar no contrato, a empresa decidiu por atender a um pedido do prefeito da cidade.

"Quando chegamos aqui na cidade em 23 de dezembro de 2019 o prefeito já nos pediu para que fosse feito este contorno viário. Não estava no contrato, mas resolvemos fazer. Uma obra pujante, que ficou pronta com seis meses de antecipação. Próximo desafio é fazer o contorno de Cassilândia", afirmou.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug citou que a obra traz segurança aos moradores da cidade. "A rodovia não precisava passar por dentro da cidade. Fico feliz por participar deste momento. Antes da concessão aqui a MS-306 era chamada de rodovia da morte. Foi inclusive a primeira do Estado na área de rodovia", comemorou.

A secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, afirmou que a obra ajudará a transformar a cidade. "Outro momento para Chapadão. Este foi o primeiro projeto de concessão. É prazeroso inaugurar esta obra e ver tudo que a gente pensou na prática. Projeto feito em muitas mãos", comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também