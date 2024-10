Sábado tem Oktoberfest, Festival de Tatuagem e brechô na Capital

Desde Festival de Tatuagem e Oktoberfest até Oficina Tudo sobre o Amor e brechô, neste sábado (19) o que não faltam são atividades e eventos para toda a família em Campo Grande.

Confira a Agenda Cultural do JD1:

Madi (Mostra de Arte Digital) - A 6ª edição do evento exibe produções inseridas na arte e tecnologias eletrônico-digitais, com arte nas linguagens da videoperformance, videoinstalação, instalação interativa, música eletroacústica, entre outros. Será das 8h às 21h, no Casarão Thomé, na Rua 14 de Julho, 3169. Entrada é gratuita.

Duelo de MCs - A final da etapa estadual reúne os 16 melhores MCs do Estado, que disputam por uma vaga na etapa nacional. A partir das 14h, na Concha Acústica Helena Meirelles no Parque das Nações Indígenas

Entrada: gratuita

16ª Oktoberfest - Conhecido como uma das maiores celebrações culturais da região, o evento tem mais de 1.500 litros de chope, pratos típicos alemães e uma programação repleta de música e dança. A partir das 19h, no CTG Tropeiros da Querência, localizado na Rua Miguel Sutil, 445. Entrada: ingressos antecipados por R$ 30 pelo WhatsApp (67) 99866-8817 ou R$ 35 na portaria. Chope e alimentação vendidos separadamente.

Festival de Tatuagem - O Campo Grande Tatoo Fest chega à sua 7ª edição, com Concurso de Tattoo, Body Piercing, Shows, Workshop, Cosplay, Batalha de Rima e Praça de Alimentação durante todo o final de semana. Das 9h às 23h, no Clube Estoril. Entrada é gratuita.

“Cine Subae: Escritos sobre cinema (1960 - 2023)” - Uma roda de conversa para o lançamento do livro com obra de Caetano Veloso, organizado por Claudio Leal e Rodrigo Sombra. Participação do professor de audiovisual da UFMS Rodrigo Sombra com mediação de Febraro de Oliveira. A partir das 19h, no Hamor Livraria. Entrada é gratuita.

Desapega CG - O maior evento de brechós de Campo Grande chega à 6ª edição com mais de 70 expositores e 20 mil itens. Das 8h às 16h, no Parque Jacques da Luz, localizado na Rua Barreiras, S/N. Entrada é gratuita.

São Judas Tadeu - O Santuário Diocesano São Judas Tadeu recebe mais uma edição do tradicional Novenário de São Judas Tadeu, que acontece de 19 a 28 de outubro. O evento vai muito além das celebrações religiosas, trazendo a Festa das Nações, que une gastronomia internacional e manifestações culturais.

Horário das Missas: Segunda a sexta às 19h30, sábado e domingo às 18h30. Festa das Nações após as missas.

Local: Santuário Diocesano São Judas Tadeu

Entrada: gratuita

Explora MS - Feira inédita que, além de mostrar a diversidade do estado, também comemora os 10 anos do curso de Turismo da Escola de Administração e Negócios, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ESAN/UFMS), unindo academia, mercado e comunidade em uma celebração do turismo da região. Será das 10h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Festival hinduísmo - A segunda edição do festival, que é uma importante festividade no hinduísmo, conta com música de rezo, roda de mantras, programação com arte, cultura, práticas e ensinamentos. Será das 17h às 22h, Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Sonora Brasil - Com o tema "Encontros, Tempos e Territórios", o projeto traz Chau do Pife e Andréa Laís, artistas de gerações diferentes, que unem forças para apresentar a riqueza cultural de Alagoas. Será às 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Bom de Fato - O grupo e um time de peso de pagodeiros se apresentam para comemorar os 10 anos de carreira do Bom de Fato. A partir das 17h, na Arena Sunset, localizada na Av. Três Barras, 1145. Entrada: ingressos por R$ 40 no site.

Miolo - Uma leitura integral da obra “Caminho Curto”, de Marlene Mourão. O evento promete uma tarde de imersão literária e busca aproximar o público de importantes vozes da literatura regional e nacional. A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Oficina Tudo sobre o Amor - Brincar Amores e Febraro Oliveira apresentam formas de escrever, desenhar, rabiscar e falar sobre algo (ou alguém) que amamos. A oficina é parte do Projeto Arte nas Estações. Das 9h30 às 11h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

“Só Eu e Você” - A banda Ipê da Serra continua o fim de semana de lançamento da música autoral “Só Eu e Você”. A partir das 19h, no Trem Mineiro na Rua Heitor Laburu, 341. Entrada é gratuita.

Oficina Biscuit e Arame - O artista Naif Aldo Torres ensina a criar obras com materiais não convencionais, como madeira, tubos de alumínio, arames, massa epóxi, ferro, biscuit, entre outros. Será das 14h às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Yoddha Thai Fight - O evento promete emocionar com e Muay Thai. O torneio valerá pontos no ranking dos melhores do ano do circuito estadual e reunirá lutadores de destaque, oferecendo uma experiência imperdível para os fãs das artes marciais. A partir das 17h, no Bosque Expo. Entrada é gratuita.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também