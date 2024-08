Santa Casa de Campo Grande lança Programa de Recrutamento Inclusivo

Pensando na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho,a Santa Casa de Campo Grande lança na próxima terça-feira (6), às 8h30, no Auditório Carroceiro Zé Bonito, o Programa de Recrutamento Inclusivo.

As oportunidades ofertadas exclusivamente a pessoas com deficiência, abrangem diferentes áreas e níveis de experiência. “A Santa Casa sempre abre um leque de oportunidades e processos internos. Me inscrevi em um desses processos e concorri com outras cinco pessoas. O hospital me acolheu e me deu oportunidade de crescimento, diferente do que aconteceu nos empregos antigos, onde eu era muito discriminado”, afirma Evandro Augusto Rodrigues Ramos, Técnico da Segurança do Trabalho, que há mais de cinco anos faz parte do quadro de colaboradores do hospital.

Serão ofertadas vagas como atendente, recepcionista e auxiliar administrativo, com objetivo também de criar um banco de talentos com perfis profissionais variados. O departamento de Recursos Humanos da Santa Casa de Campo Grande ficará responsável pela análise dos currículos.

Os candidatos recrutados contarão com benefícios, incluindo o Plano Santa Casa Saúde, bonificação de assiduidade, alimentação no local com preço acessível e programas de desenvolvimento profissional.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer da Santa casa, a partir de terça-feira, no período da tarde, após às 14h, onde serão fornecidas informações detalhadas sobre o processo seletivo e os requisitos específicos de cada vaga.

