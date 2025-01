Secretaria de Meio Ambiente abre inscrições em processo seletivo para engenheiros

A Secretaria de Estado de Administração e de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia E Inovação (Semadesc) divulgou a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – SAD/SEMADESC/PROS, destinado à seleção de pessoal, a ser contratado por tempo determinado, para implementação do Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água no Estado de Mato Grosso do Sul (PROSOLO).

O período de inscrições e envio de documentos para avaliação curricular é de 22 de janeiro a 5 de fevereiro pelo site www.econcursoms.ms.gov.br , e acessar a ‘área do candidato’.

São 9 vagas, distribuídas para os cargos de analista de desenvolvimento socioeconômico, divididas em Engenharia agronômica (2); Engenharia florestal (2); Engenharia Civil/Ambiental/Sanitária (2) e Administração ou Economia (3).

É necessário que o candidato tenha formação de nível superior na área, com graduação e registro profissional no Conselho da Classe e carteira de habilitação, mínima B.

O profissional irá trabalhar 40h semanais com vencimento base de R$ 8.285 mil. A convocação dos candidatos habilitados está prevista para 29 de abril.

