Senado homenageia Semalo

A Semalo, empresa sul-mato-grossense com atuação no mercado nacional e paraguaio de alimentos, teve seus 30 anos de atuação reconhecidos pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), por meio de homenagem requerida no Senado.

Destacando o atendimento a todo o Brasil e Paraguai, o parlamentar enviou um requerimento de voto de aplauso à presidência do Senado, ressaltando as três décadas de trajetória da empresa alimentícia, que atua com a produção de mais de 50 snacks de trigo, batata e milho.

No pedido, que ainda deve ser reconhecido pelo Senado, Nelsinho homenageia o trabalho que levou para escala nacional e internacional a empresa que teve suas raízes em MS. “Parabéns por este importante marco histórico”, parabenizou o senador.

