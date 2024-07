Sérgio de Paula deixa cargo de secretário-executivo em Brasília

Nomeado no começo da gestão de Eduardo Riedel em janeiro de 2023 como secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal, Sérgio de Paulo foi exonerado da pasta.

Conforme publicação do Diário oficial desta segunda-feira (22), a saída, assinado pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, foi solicitada pelo próprio Sérgio e a especulação é que movimento seja em razão da corrida eleitoral de 2024.

