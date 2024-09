Simone Tebet participa de palestra sobre a Rota Bioceânica na Capital

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participará nesta sexta-feira (27) de uma palestra com o tema Rota Bioceânica, que será sediada no miniauditório do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande.

A palestra, que terá como tema “Rota Bioceânica: Perspectivas e Oportunidades para o Desenvolvimento Regional”, será transmitida em tempo real através do canal oficial do IFMS no YouTube.

O evento está marcado para começar às 10h desta sexta-feira.

