Último Café com Negócios de 2024 terá palestras sobre vendas, liderança e inovação

O Café com Negócios finaliza a temporada 2024 no dia 19 de novembro, às 8h, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, com o tema "Vendas Brutais, Conexões Poderosas e Liderança Excepcional".

O evento trará executivos e líderes para três palestras focadas em temas como liderança, inovação e vendas, conduzidas por especialistas reconhecidos no mercado.

Entre os palestrantes está Filipe Trindade, CEO do Know How Networking Club e jurado do reality show global "Meet the Drapers". Ele apresentará a palestra "O Poder das Conexões", onde abordará a importância de construir redes de relacionamento estratégicas para o crescimento de negócios.

O consultor de empresas e autor Eberson Terra será o segundo palestrante, trazendo o tema “Manual Antichefe: protegendo sua empresa de lideranças tóxicas”. Com ampla experiência em educação e gestão de grandes equipes, Eberson é co-organizador do TEDx Carandá e autor de best-sellers como Carreiras Exponenciais e Manual Antichefe.

Encerrando a programação, Fernanda Martins, especialista em Marketing e Vendas com foco em tecnologia, apresentará "Como maximizar vendas e resultados através da tecnologia". Com experiência na TOTVS, onde desenvolveu estratégias de outbound e digital commerce, Fernanda compartilha insights sobre como a tecnologia pode alavancar negócios nos setores de varejo e moda no ambiente digital.

O Café com Negócios é uma oportunidade única para executivos, empreendedores e líderes aprimorarem suas estratégias, fortalecerem suas redes de contatos e se conectarem com importantes empresários da região. As inscrições pode ser realizadas por aqui.

