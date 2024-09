Veja por onde anda seu candidato nesta quarta-feira (18)

Os candidatos participam da Reunião do Fórum de Políticas Públicas para as Pessoas em Situação de Rua realizada pela Associação dos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul (ADEP0, além de outros compromissos. Confira a agenda desta quarta-feira (18)

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã e tarde:

Agenda interna



Tarde:

16h - Reunião do Fórum de Políticas Públicas para e com as Pessoas em Situação de Rua

Noite:

18h - Reunião com lideranças na região central (Comitê Rose Modesto)

19h às 21h - Reunião com lideranças na região do Lagoa

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

A prefeita Adriane Lopes (PP) cumpre agenda na prefeitura



Noite:

A prefeita participa de reuniões com candidatos da coligação

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

07:30 às 10h - Reunião Com Empresários

10h às 12h - Agenda Interna



Tarde:

14h às 16h - Gravação

16h - Reunião: Fórum De Políticas Públicas / Moradores De Rua Pauta: Recebe A Carta Compromisso/ Local: Adep-Ms - Rua Flávio De Matos, 1755 - Jardim Paulista

Noite

19:30 - Reunião: Isabela Kassai – PSB/ Local: Comitê -Av. Calogeras, 950 – Centro

Camila Jara (PT):

Manhã:

11h - Gravação com pets

Tarde:

14:30 - Reunião da Comissão De Desenvolvimento Agrário

Local: Assembleia Legislativa

16:45 - Reunião com Adep-Ms em apoio à população de rua

Local: Rua Flávio Matos, 1755, Jardim Paulista

Noite:

18h - Reunião com a candidata Neide

Local: Rua Da Coroa, 358, Vila Carlota

19h - Reunião candidata Romilda

Local: Rua Araraquara, 216, Jardim Centro Oeste

Beto Figueiró (Novo):

Tarde:

Irá visitar comércios com apoiadores

Noite

19h - Reunião com apoiadores



Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

Entrevista FM Cidade

Tarde:

16h - Reunião: Fórum De Políticas Públicas / Moradores De Rua Pauta: Recebe A Carta Compromisso/ Local: Adep-Ms - Rua Flávio De Matos, 1755 - Jardim Paulista

Noite:

Entrevista Cidade Alerta

Jorge Batista (PCO):



Sem agenda

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

10h30 - Entrevista ao vivo programa do Tátá Marques na TV



Tarde:

16h - Reunião: Fórum De Políticas Públicas / Moradores De Rua Pauta: Recebe A Carta Compromisso/ Local: Adep-Ms - Rua Flávio De Matos, 1755 - Jardim Paulista



Noite:

Reunião com lideranças do Prosa

