JD1TV: 'Velho do Rio MS' encanta contando história em poesia em frente ao Bioparque

Inspirado em uma figura conhecida nas telinhas, o 'Velho do Rio', personagem famoso da novela 'Pantanal', Antônio Poeta, tem sua própria versão do ser místico, que no drama de Benedito Ruy Barbosa, virava sucuri, a serpente mais conhecida do bioma sul-mato-grossense que leva o mesmo nome da novela.

"O Velho do Rio MS que sempre comparece aqui no Bioparque Pantanal", se apresenta Antônio. Ele engaja o diálogo com os visitantes sempre em tom de rima, como o poeta que é.

E para quem perguntar, a Juma Marroa, também faz parte da caracterização, ou como explicado pelo ' Velho do Rio MS ', a 'Juminha' filha da Juma.

