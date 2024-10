Crosara Júnior da Fiems é homenageado pelo Tribunal Regional do Trabalho

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (9), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Crosara Júnior, foi homenageado, com a Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho.

Crosara agradeceu a homenagem em nome dos 160 mil trabalhadores da indústria sul-mato-grossense. "A Fiems e o tribunal vêm realizando ações em conjunto ao longo dos anos no intuito de buscar a prevenção de acidentes de trabalho e de levar informação de qualidade ao trabalhador da indústria. Está homenagem representa tudo isso”, disse Crosara Júnior.

A comenda foi proposta pelo presidente do TRT-MS, desembargador João Marcelo Balsanelli. A 2ª vice-presidente da Fiems, Cláudia Volpini, representou na cerimônia o presidente da entidade, Sérgio Longen.

A Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída pelo TRT-MS com o objetivo de tornar público e homenagear o empenho de cidadãos que, por meio de suas qualidades pessoais e profissionais, destacaram-se, de maneira significativa, na prestação de serviços à sociedade em geral, e, em especial, ao Judiciário Trabalhista de Mato Grosso do Sul.

A denominação da comenda homenageia os Índios Guaicurus, conhecidos como "índios cavaleiros", que participaram na consolidação da soberania nacional onde hoje é o Estado de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também