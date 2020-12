Vídeo - Bêbada, jovem viraliza ao cair da escada e parar dentro de outra casa

Moradora do Complexo do Alemão, Deise Gouvea, foi filmada por uma amiga enquanto voltava de uma festa visivelmente "alta", a jovem cambaleia pelas ruas da favela no Rio de Janeiro e, de repente, tropeça em uma porta e cai dentro da casa de outra pessoa.

O vídeo viralizou em menos de 24h e com mais de 1 milhão de vizualizações, celebridades como Lucas Maciel, Rafa Kalimann, Nego do Borel, Sabrina Sato e Mc Loma, deixaram mensagens no Instagram de Deise.

Deise, que já tem quase 330 mil seguidores, e nos stories, a mãe da jovem compartilhou o puxão de orelha na filha com os seguidores. "Eu não tô achando nada engraçada essa palhaçada. Você devia tomar vergonha na cara e ainda tá achando bonito", brincou.

A dona da casa "invadida" por Deise é Paula. Paula sofre de câncer no reto e encontra dificuldades para arcar com os custos do tratamento. Aproveitando a visibilidade, Deise lançou uma campanha de arrecadação de fundos, uma vaquinha virtual , que já arrecadou mais de R$ 60 mil.

Veja o vídeo do tombo:

