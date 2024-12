Vídeo com inteligência artificial "dá vida" a monumentos de Campo Grande

Circula por grupos de WhatsApp, um vídeo, feito pela plataforma Kling de inteligência artificial, onde os monumentos já conhecidos de Campo Grande ganham movimentos.

Nas imagens, o Monumento das Araras, criado pelo artista plástico Cleir Ávila, o Monumento da Imigração Japonesa na Praça do Rádio Clube, a estátua de bronze do poeta Manoel de Barros na Afonso Pena, são algumas das obras 'vivas'da AI.

Não se sabe quem foi o autor da ideia, no entanto, as imagens ganharam as redes. Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também