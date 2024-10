Xuxa leva cuspe de fã após show beneficente

Neste domingo (13), Xuxa realizou uma apresentação beneficente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, como parte de um projeto do Criança Esperança, promovido pela Rede Globo.

Porém, ao sair do estádio, a cantora abriu a janela do carro para tirar fotos com os fãs, quando um deles cuspiu nela. Após o ocorrido, Xuxa foi embora.

Xuxa se apresentou cantando as músicas “Doce Mel”, “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Tindolelê”, durante o evento que contou com uma partida de futebol.

O jogo solidário arrecadou verba para o projeto de campanha nacional que visa transformar o futuro de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

