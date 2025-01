Farmacêuticos de MS e estabelecimentos de saúde não terão reajuste na Anuidade 2025

Seguindo o compromisso com o setor, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) e os demais conselhos regionais de farmácia do país anunciam novamente que pelo sexto ano seguido não haverá reajuste no valor da Anuidade de profissionais e empresas para este ano de 2025.

Muitas instituições do país definiram por reajustar o valor, mas os conselhos de Farmácia adotaram uma postura diferente que prioriza as estratégias de gestão para readequar as finanças e possibilitar que mais um ano seguisse sem o aumento da Anuidade. E o principal: o CFF e o CRF-MS vão manter os investimentos que a profissão tanto precisa nas áreas técnica, jurídica, qualificação, defesa política-institucional, e muitas outras.

“Ao longo dos anos, tivemos aumentos expressivos nos impostos, água, luz, materiais de escritório, combustível, passagem aérea, prestação de serviço, sistemas, e muitas outros outros produtos e serviços que precisamos para o funcionamento do conselho, mas entendemos que é possível realizar uma gestão eficiente cortando despesas e melhorando o nosso rendimento para que, junto com o Conselho Federal, anunciássemos esse congelamento da anuidade”, destaca a farmacêutica Daniely Proença, presidente do CRF-MS.

Ainda de acordo com Daniely Proença, mesmo com a Anuidade 2025 sem aumento para profissionais farmacêuticos e empresas, o CRF-MS vai ampliar os trabalhos em Campo Grande e nas demais 78 cidades do interior. “Temos profissionais e estabelecimentos farmacêuticos em todos os municípios e já reunimos a equipe, orientamos da importância do atendimento acolhedor e agora vamos iniciar os trabalhos que impactará positivamente no dia a dia dos farmacêuticos, sua equipe, e também no funcionamento de farmácias, drogarias, clínicas, hospitais, laboratórios, distribuidoras, instituições de ensino e tudo que possa envolver a profissão farmacêutica”.

Anuidade & Questões Salariais

Periodicamente, o CRF-MS sempre recebe o contato de profissionais perguntando sobre o aumento salarial, direitos trabalhistas e condições de trabalho tanto da rede pública. Sobre isso, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul ressalta que as questões salariais dos farmacêuticos, bem como outras remunerações e direitos, precisam avançar junto aos sindicatos patronal e funcional e o conselho, de maneira institucional e estratégica, acompanhará esse diálogo por acreditar no potencial e na importância da valorização financeira dos profissionais.

A definição sobre questões salariais é exclusivamente uma prerrogativa dos sindicatos patronal e funcional, mas o CRF-MS pode e irá contribuir para esse debate e acredita em avanços significativos.

O congelamento do valor da Anuidade pelo sexto ano seguido é uma das forças-tarefas que o CFF e o CRF vêm buscando avançar para amenizar os impactos financeiros na classe e por isso o ano de 2025 será importante para ampliar esses debates.

Trabalho conjunto com os profissionais

Neste ano de 2025, o CRF-MS vai intensificar a conscientização dos farmacêuticos para caminhar junto trazendo assuntos que a profissão precisa. Para isso, é preciso que todos enviem as sugestões para o conselho via WhatsApp (67) 99844-9371 ou ir até a sede que fica em Campo Grande. Os profissionais também podem fazer o contato com os conselheiros regionais e conselheiras federais de farmácia, e ainda via os canais de comunicação virtual, como Facebook e Instagram.

“Reforço que em Mato Grosso do Sul temos excelentes maneiras de fazer o contato com o CRF-MS e isso pode ocorrer pelos diretores, conselheiros regionais, conselheiras federais, nossos colaboradores, membros de Grupos Técnicos de Trabalho, entre outros”, diz Daniely Proença destacando que tudo que se refere a profissão precisa ser discutido primeiramente dentro dos conselhos para que o assunto avance e tenha resolutividade.

A presidente do CRF-MS, Daniely Proença explica que “o CRF-MS está mais acolhedor e inovador e qualquer assunto que possa envolver a profissão, é preciso que todos informem a equipe do conselho para atuarmos se houver necessidade. Temos uma gerência institucional que presta esse primeiro atendimento e dá os devidos encaminhamentos. Basta acionar pelo fone (67) 99844-9371 via fone ou WhatsApp e solicitar o atendimento”.

