Adolescente é resgatada de acidente em estado grave na BR-163, em Dourados

Menina, de 12 anos, foi resgatada em estado grave de um acidente de trânsito na noite deste domingo (20), na BR-163, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ela ficou presa nas ferragens de um veículo, um Fiat Pálio.

Informações do site Alvorada Informa, apontam que a vítima estava acompanhada da família, um casal e outra criança, um menino, que foram socorridos com ferimentos.

Segundo informações do site, um veículo colidiu na traseira do Pálio, onde estava a família, e fez com que perdesse o controle e o carro caísse em um barranco.

O suspeito que conduzia o outro automóvel fugiu do local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está em busca do responsável e do veículo envolvido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também