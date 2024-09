Após golpe em negociação de pneus, polícia prende membros de quadrilha em MS

Pelo menos três integrantes de uma organização criminosa foram presos na manhã desta quarta-feira (25), durante a Operação Pneu Furado, desencadeada pela Polícia Civil, com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), nas cidades Fátima do Sul e Campo Grande.

A operação recebeu o nome após uma vítima negociar a compra de um lote de pneus, mas cair em um golpe onde perdeu R$ 119 mil. A investigação ficou a carater da Polícia Civil de Fátima do Sul, onde conseguiu identificar quem eram os autores do estelionato.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão na cidade de Campo Grande.

Ficou demonstrado ainda que o mesmo grupo criminoso já havia atuado nos Estados de São Paulo e Goiás, praticando ações muito semelhantes.

Os três investigados foram interrogados e indiciados pelos crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

