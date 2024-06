Briga por terreno termina com homem ferido a tiros em Taquarussu

Homem, que não teve a identificação revelada, foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma briga e uma discussão por um terreno em Taquarussu, durante a noite deste domingo (16). O suspeito de ter efetuado o tiro fugiu do local e até o momento não foi localizado.

Informações do site Jornal da Nova apontam que a vítima estava chegando na própria residência e teria sido surpreendido com a presença do suspeito.

Houve uma discussão entre eles, que teria sido motivada por uma suposta acusação de desconforto em um bar, mas logo entraram em luta corporal. A vítima entrou na residência e se apossou de um facão, mas na sequência, o suspeito sacou uma arma e disparou contra a coxa do homem.

A vítima decidiu procurar ajuda de meios próprios e esteve no Hospital Municipal.

A Polícia Militar foi acionada, coletou algumas informações e características do suspeito, mas em diligências, não conseguiu localizar o suspeito. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

